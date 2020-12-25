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    Сульшер: В «МЮ» не говорят о борьбе за титул

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сказал, что в клубе никто не ведет разговоры о борьбе за титул АПЛ.

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «В любом случае вокруг "Манчестер Юнайтед" постоянный шум, поэтому для нас важно улучшаться как команда, побеждать по одной игре за раз.

    Это единственный способ, благодаря которому мы будем бороться за что-либо в конце сезона, так что АПЛ — это не то, о чем мы говорим.

    Единственное, о чем мы говорим и на чем сосредотачиваемся, — это совершенствоваться изо дня в день и учиться справляться с определенными ситуациями, и, возможно, сейчас, когда нас хвалят, и это еще одна вещь, с которой нужно научиться справляться», — цитирует Сульшера Goal.

    На данный момент «красные дьяволы» идут на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера на пять очков при игре в запасе. 0

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