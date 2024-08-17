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    «Милан» дома возьмет три очка в игре с «Торино»

    Милан — Торино: прогноз и ставка (коэффициент 1.73) на футбол. 17/08/2024 в 21:45

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Торино»
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    «Милан»
    В первом туре итальянской Серии А сезона 2024/25 «Милан» дома сыграет против «Торино». Поединок состоится 17 августа и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Торино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Августа 2024 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 21:45 Торино

    Торино

  • Турин
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    «Милан»

    Турнирное положение: Миланская команда в прошлом розыгрыше Серии А финишировала на второй строке, проиграв первому «Интеру» аж 19 пунктов.

    «Милан» выиграл 22 матча из 38 проведенных, девять встреч свел вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составила 76:49.

    Милан — Торино: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Россонери» пока только обходились товарняками, коих набралась аж шесть. Начали они подготовку с поражения от «Ромы» 2:5, после чего обыграли «Ман Сити» 3:2, «Реал» 1:0, «Барсу» 2:2 пен и насколько дней тому назад выиграли у «Монцы» — 3:1.

    Не сыграют: Кристиан Пулишич, Алессандро Флоренци и Марко Спортьелло пребывают в лазарете.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: Летом «Милан» сменил главного тренера. На место Пиоли пришел Паулу Фонсеку. И уже при нем коллектив совершил ряд неплохих трансферов, среди которых стоит выделить покупки Альваро Мораты, Страхини Павловича и Эмерсона Рояла.

    К этой же игре миланцы подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой смогли отпраздновать три виктории и расписали две мировые.

    «Торино»

    Турнирное положение: Клуб из города Турин прошлый чемпионат завершил на девятой позиции, проиграв семь пунктов восьмой еврокубковой строке.

    «Торино» выиграл 13 матчей из 38 проведенных, 14 игр свел вничью и 11 раз уступал, забил и пропустил по 36 мячей.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Быки» уже успели открыть сезон, одолев в матче кубка страны «Козенцу» на своем поле со счетом 2:0. До этого они провели пять товарищеских встреч, выиграв три из них при одной мировой и одном фиаско.

    Не сыграют: Никола Влашич, Перр Схюрс, Пьетро Пеллегри и Гвидас Гинейтис травмированы.

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    Состояние команды: Из главных приобретений «бордовых» стоит выделить покупку у «Аталанты» форварда Дувана Сапаты, а главной потерей можно считать уход в «Наполи» за 35 миллионов евро защитника Алессандро Буонджорно.

    Стоит отметить, что «Торино» выиграл только два официальных матча из восьми предыдущих и трижды уступал за это время.

    Статистика для ставок

    • В прошлом чемпионате «Милан» дома разгромил «Торино» со счетом 4:1

    • В трех из пяти предыдущих очных игр этих команд забивали обе стороны

    • А четыре из семи предыдущих очных встреч данных клубов приносили тотал меньше 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 1.73, победа «Торино» — 5.30, ничья — 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: «Милан» неплохо на своем поле играет против предстоящего противника и на этот раз также должен брать три очка.

    Рекомендуемая ставка: победа «Милана» за 1.73.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что хозяева поля смогут забить в каждом из таймов.

    Ставка: «Милан» забьет в каждом тайме за 2.60.

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    «Милан» — «Торино»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. «Милан» дома возьмет три очка в игре с «Торино»
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