В первом туре итальянской Серии А сезона 2024/25 «Милан» дома сыграет против «Торино». Поединок состоится 17 августа и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Торино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: Миланская команда в прошлом розыгрыше Серии А финишировала на второй строке, проиграв первому «Интеру» аж 19 пунктов.

«Милан» выиграл 22 матча из 38 проведенных, девять встреч свел вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составила 76:49.

Последние матчи: «Россонери» пока только обходились товарняками, коих набралась аж шесть. Начали они подготовку с поражения от «Ромы» 2:5, после чего обыграли «Ман Сити» 3:2, «Реал» 1:0, «Барсу» 2:2 пен и насколько дней тому назад выиграли у «Монцы» — 3:1.

Не сыграют: Кристиан Пулишич, Алессандро Флоренци и Марко Спортьелло пребывают в лазарете.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: Летом «Милан» сменил главного тренера. На место Пиоли пришел Паулу Фонсеку. И уже при нем коллектив совершил ряд неплохих трансферов, среди которых стоит выделить покупки Альваро Мораты, Страхини Павловича и Эмерсона Рояла.

К этой же игре миланцы подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой смогли отпраздновать три виктории и расписали две мировые.

«Торино»

Турнирное положение: Клуб из города Турин прошлый чемпионат завершил на девятой позиции, проиграв семь пунктов восьмой еврокубковой строке.

«Торино» выиграл 13 матчей из 38 проведенных, 14 игр свел вничью и 11 раз уступал, забил и пропустил по 36 мячей.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Быки» уже успели открыть сезон, одолев в матче кубка страны «Козенцу» на своем поле со счетом 2:0. До этого они провели пять товарищеских встреч, выиграв три из них при одной мировой и одном фиаско.

Не сыграют: Никола Влашич, Перр Схюрс, Пьетро Пеллегри и Гвидас Гинейтис травмированы.

Состояние команды: Из главных приобретений «бордовых» стоит выделить покупку у «Аталанты» форварда Дувана Сапаты, а главной потерей можно считать уход в «Наполи» за 35 миллионов евро защитника Алессандро Буонджорно.

Стоит отметить, что «Торино» выиграл только два официальных матча из восьми предыдущих и трижды уступал за это время.

Статистика для ставок

В прошлом чемпионате «Милан» дома разгромил «Торино» со счетом 4:1

В трех из пяти предыдущих очных игр этих команд забивали обе стороны

А четыре из семи предыдущих очных встреч данных клубов приносили тотал меньше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 1.73, победа «Торино» — 5.30, ничья — 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.92 соответственно.

Прогноз: «Милан» неплохо на своем поле играет против предстоящего противника и на этот раз также должен брать три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Милана» за 1.73.

Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что хозяева поля смогут забить в каждом из таймов.

Ставка: «Милан» забьет в каждом тайме за 2.60.