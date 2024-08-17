Милан
Торино
«Милан»
Турнирное положение: Миланская команда в прошлом розыгрыше Серии А финишировала на второй строке, проиграв первому «Интеру» аж 19 пунктов.
«Милан» выиграл 22 матча из 38 проведенных, девять встреч свел вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составила 76:49.
Милан — Торино: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Россонери» пока только обходились товарняками, коих набралась аж шесть. Начали они подготовку с поражения от «Ромы» 2:5, после чего обыграли «Ман Сити» 3:2, «Реал» 1:0, «Барсу» 2:2 пен и насколько дней тому назад выиграли у «Монцы» — 3:1.
Не сыграют: Кристиан Пулишич, Алессандро Флоренци и Марко Спортьелло пребывают в лазарете.
Состояние команды: Летом «Милан» сменил главного тренера. На место Пиоли пришел Паулу Фонсеку. И уже при нем коллектив совершил ряд неплохих трансферов, среди которых стоит выделить покупки Альваро Мораты, Страхини Павловича и Эмерсона Рояла.
К этой же игре миланцы подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой смогли отпраздновать три виктории и расписали две мировые.
«Торино»
Турнирное положение: Клуб из города Турин прошлый чемпионат завершил на девятой позиции, проиграв семь пунктов восьмой еврокубковой строке.
«Торино» выиграл 13 матчей из 38 проведенных, 14 игр свел вничью и 11 раз уступал, забил и пропустил по 36 мячей.
Последние матчи: «Быки» уже успели открыть сезон, одолев в матче кубка страны «Козенцу» на своем поле со счетом 2:0. До этого они провели пять товарищеских встреч, выиграв три из них при одной мировой и одном фиаско.
Не сыграют: Никола Влашич, Перр Схюрс, Пьетро Пеллегри и Гвидас Гинейтис травмированы.
Состояние команды: Из главных приобретений «бордовых» стоит выделить покупку у «Аталанты» форварда Дувана Сапаты, а главной потерей можно считать уход в «Наполи» за 35 миллионов евро защитника Алессандро Буонджорно.
Стоит отметить, что «Торино» выиграл только два официальных матча из восьми предыдущих и трижды уступал за это время.
Статистика для ставок
- В прошлом чемпионате «Милан» дома разгромил «Торино» со счетом 4:1
- В трех из пяти предыдущих очных игр этих команд забивали обе стороны
- А четыре из семи предыдущих очных встреч данных клубов приносили тотал меньше 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 1.73, победа «Торино» — 5.30, ничья — 3.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.92 соответственно.
- 1.78Валенсия — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
- 2.43Байер — Штутгарт: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 2.30Арсенал — Вулверхэмптон: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Милан» неплохо на своем поле играет против предстоящего противника и на этот раз также должен брать три очка.
Рекомендуемая ставка: победа «Милана» за 1.73.
Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что хозяева поля смогут забить в каждом из таймов.
Ставка: «Милан» забьет в каждом тайме за 2.60.