18 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна неплохо выступила в прошлом сезоне испанского чемпионата.

Сан-себастьянцы смогли набрать 60 очков и финишировали на шестой строчке в турнирной таблице.

Сан-себастьянский коллектив смог 51 раз поразить ворота соперника и 39 раз пропустил в свои.

Последние матчи: прошлый сезон «королевский клуб» завершил поражением от «Атлетико» (0:2) и победами над «Бетисом» (2:0) и «Валенсией» (1:0).

Во время подготовки к сезону «бело-голубые» в спаррингах одолели «Токио Верди» (2:1) и «Гамба Осака» (1:0), сыграли вничью с «Унионом» (1:1) и «Алавесом» (1:1), а также уступили «Осасуне» (1:2) и «Ренну» (0:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

Не сыграют: точно не выйдет на поле россиянин Арсен Захарян. Также под вопросом участие во встрече Айхена Муньоса и Игоря Субельдии.

Состояние команды: во время летнего трансферного окна «Реал Сосьедад» пополнили Лука Сучич, Хави Лопес и Серхио Гомес.

Покинули же стан команды Иманоля Альгуасиля Робин Ле Норман, Диего Рико и Алекс Сола.

Думается, что в новом сезоне «Реал Сосьедад» точно будет бороться за еврокубковые места.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: для команды из Мадрида прошлый сезон нельзя назвать удачным.

Мадридский коллектив смог набрать только 38 очков и финишировал в шаге от зоны вылета, на 17-й строчке.

Мадридцы смогли 29 раз поразить ворота соперника и 48 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в последних турах прошлого сезона «пчелы» проиграли «Атлетику» (0:1) и «Барселоне» (0:3).

Во время подготовки к сезону команда из столицы Испании выиграла только один раз — у «Вулверхэмптона» (1:0).

Также столичная команда проиграла «Витории» (0:2), «Херенвену» (0:5) и «Борнмуту» (0:1) и сыграла вничью с «Брагой» (2:2) и «Кордобой» (1:1).

Не сыграют: травмирован Диего Мендес. Также под вопросом выход на поле Рауля де Томаса.

Состояние команды: летом в «Райо Вальекано» пришли только свободные агенты или же игроки в аренду, среди которых некого и выделить.

А вот ушли из команды Иньиго Переса Мартин Андрес, Мигель Перес, Радамель Фалькао и Столе Дмитриевски.

«Райо Вальекано» в новом сезоне, судя по всему, будет бороться за выживание.

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» выиграл только 1 из последних 6 официальных матчей

«Реал Сосьедад» ни разу не сыграл вничью в последних 6 официальных матчах

В прошлом сезоне команды дважды сыграли между собой вничью

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.70, а победа «Фулхэма» — в 6.80.

ТБ 2,5 оценивается в 2.35, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.60.

Прогноз: первый матч сезона, но команды могут показать достаточно результативный футбол и забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.35.

Прогноз: «Реал Сосьедад» должен начать новый сезон с победы.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» с форой-1 за 2.03.