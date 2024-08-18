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    Команды порадуют голами

    «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано». Ставки (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 18 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»
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    Микель Мерино
    18 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Августа 2024 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:00 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна неплохо выступила в прошлом сезоне испанского чемпионата.

    Сан-себастьянцы смогли набрать 60 очков и финишировали на шестой строчке в турнирной таблице.

    Реал Сосьедад — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Сан-себастьянский коллектив смог 51 раз поразить ворота соперника и 39 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: прошлый сезон «королевский клуб» завершил поражением от «Атлетико» (0:2) и победами над «Бетисом» (2:0) и «Валенсией» (1:0).

    Во время подготовки к сезону «бело-голубые» в спаррингах одолели «Токио Верди» (2:1) и «Гамба Осака» (1:0), сыграли вничью с «Унионом» (1:1) и «Алавесом» (1:1), а также уступили «Осасуне» (1:2) и «Ренну» (0:2).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Не сыграют: точно не выйдет на поле россиянин Арсен Захарян. Также под вопросом участие во встрече Айхена Муньоса и Игоря Субельдии.

    Состояние команды: во время летнего трансферного окна «Реал Сосьедад» пополнили Лука Сучич, Хави Лопес и Серхио Гомес.

    Покинули же стан команды Иманоля Альгуасиля Робин Ле Норман, Диего Рико и Алекс Сола.

    Думается, что в новом сезоне «Реал Сосьедад» точно будет бороться за еврокубковые места.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: для команды из Мадрида прошлый сезон нельзя назвать удачным.

    Мадридский коллектив смог набрать только 38 очков и финишировал в шаге от зоны вылета, на 17-й строчке.

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    • Мадридцы смогли 29 раз поразить ворота соперника и 48 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в последних турах прошлого сезона «пчелы» проиграли «Атлетику» (0:1) и «Барселоне» (0:3).

    Во время подготовки к сезону команда из столицы Испании выиграла только один раз — у «Вулверхэмптона» (1:0).

    Также столичная команда проиграла «Витории» (0:2), «Херенвену» (0:5) и «Борнмуту» (0:1) и сыграла вничью с «Брагой» (2:2) и «Кордобой» (1:1).

    Не сыграют: травмирован Диего Мендес. Также под вопросом выход на поле Рауля де Томаса.

    Состояние команды: летом в «Райо Вальекано» пришли только свободные агенты или же игроки в аренду, среди которых некого и выделить.

    А вот ушли из команды Иньиго Переса Мартин Андрес, Мигель Перес, Радамель Фалькао и Столе Дмитриевски.

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    «Райо Вальекано» в новом сезоне, судя по всему, будет бороться за выживание.

    Статистика для ставок

    • «Райо Вальекано» выиграл только 1 из последних 6 официальных матчей

    • «Реал Сосьедад» ни разу не сыграл вничью в последних 6 официальных матчах

    • В прошлом сезоне команды дважды сыграли между собой вничью

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.70, а победа «Фулхэма» — в 6.80.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.35, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.60.

    Прогноз: первый матч сезона, но команды могут показать достаточно результативный футбол и забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.35.

    Прогноз: «Реал Сосьедад» должен начать новый сезон с победы.

    Ставка: победа «Реала Сосьедад» с форой-1 за 2.03.

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    «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. Команды порадуют голами
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