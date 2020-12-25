Министр спорта РФ: Если в команде играет 5-7 легионеров, каким образом мы будем формировать сборную?

Министр спорта РФсчитает, что отмена лимита на легионеров может навредить развитию российского футбола.

«Надо все-таки создать российскую систему воспитания игроков. Мы с уважением относимся к нашим легионерам, звездам.

Но если речь идет о воспитании, легионеры могут оказывать и не совсем положительное влияние на развитие футбола.

Если в команде играет 5-7 легионеров, каким образом мы будем формировать сборную? Из легионеров? Конкуренция должна возникать, когда есть соревновательность между российскими спортсменами.

У меня нет единого рецепта. Но нужно внимательно подходить и во главу угла ставить формирование национальной системы подготовки.

Нужно определиться, какое место здесь играют легионеры. Деятельность клубов должна быть направлена на воспитание собственного резерва. Это позволит сформировать систему», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт». 0