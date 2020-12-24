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    Мбаппе попрощался с Тухелем

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе опубликовал в своем Instagram пост с прощальными словами в адрес Томаса Тухеля, который накануне был отправлен в отставку.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    «К сожалению, таков закон футбола. Но никто не забудет ваше время здесь. Вы написали успешную страницу в истории клуба. И я хочу поблагодарить вас, тренер», — написал Мбаппе.

    Тухель возглавляет ПСЖ с 2018 года. Под руководством немецкого специалиста команда дважды стала чемпионом Франции, выиграла Кубок Франции и Кубок французской лиги, дошла до финала Лиги чемпионов.

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