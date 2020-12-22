«Ростов» интересуется вратарем-лидером ФНЛ по количеству сейвов

проявляет интерес к вратарю брянского «Динамо», сообщает «Матч ТВ»

24-летнему голкиперу симпатизирует тренер вратарей дончан Виталий Кафанов. Кузнецов мог отправиться на просмотр в «Ростов» еще в прошлом году.

Сейчас 5-й клуб РПЛ тоже рассматривает вариант его вызова на сборы, однако чемпион Европы U-17 2013 года, скорее всего, доиграет сезон в родном Брянске, после чего будет решать вопрос со своим дальнейшим трудоустройством.

Кузнецов является лидером среди вратарей первенства ФНЛ по количеству сейвов.

Кроме того, он входит в пятерку лучших по «сухим» играм (10) при том, что «Динамо» были засчитаны три технических поражения. 0