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    «Ростов» интересуется вратарем-лидером ФНЛ по количеству сейвов

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    ФК «Ростов» проявляет интерес к вратарю брянского «Динамо» Алексею Кузнецову, сообщает «Матч ТВ».

    Алексей Кузнецов
    Алексей Кузнецов

    24-летнему голкиперу симпатизирует тренер вратарей дончан Виталий Кафанов. Кузнецов мог отправиться на просмотр в «Ростов» еще в прошлом году.

    Сейчас 5-й клуб РПЛ тоже рассматривает вариант его вызова на сборы, однако чемпион Европы U-17 2013 года, скорее всего, доиграет сезон в родном Брянске, после чего будет решать вопрос со своим дальнейшим трудоустройством.

    Кузнецов является лидером среди вратарей первенства ФНЛ по количеству сейвов.

    Кроме того, он входит в пятерку лучших по «сухим» играм (10) при том, что «Динамо» были засчитаны три технических поражения. 0

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