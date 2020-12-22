Черчесов попросил клубы РПЛ перенести 23-й тур

Главный тренер сборной Россиипопросил клубы российской Премьер-лиги перенести 23-й тур.

Это соответствует интересам национальной команды.

«На собрании выступил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который обратился к клубам с просьбой перенести 23-й тур Тинькофф РПЛ на другую дату в интересах национальной команды.

Клубы приняли обращение Черчесова к сведению, решение будет принято после консультации с главными тренерами команд Тинькофф РПЛ», — сообщила пресс-служба РПЛ.

23-й тур РПЛ должен пройти 21 марта. На 24 марта назначен отборочный матч ЧМ-2022 Мальта — Россия, 27 марта состоится матч Россия — Словения, а 30 марта — Словакия — Россия. 0