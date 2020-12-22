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    Черчесов попросил клубы РПЛ перенести 23-й тур

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил клубы российской Премьер-лиги перенести 23-й тур.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Это соответствует интересам национальной команды.

    «На собрании выступил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который обратился к клубам с просьбой перенести 23-й тур Тинькофф РПЛ на другую дату в интересах национальной команды.

    Клубы приняли обращение Черчесова к сведению, решение будет принято после консультации с главными тренерами команд Тинькофф РПЛ», — сообщила пресс-служба РПЛ.

    23-й тур РПЛ должен пройти 21 марта. На 24 марта назначен отборочный матч ЧМ-2022 Мальта — Россия, 27 марта состоится матч Россия — Словения, а 30 марта — Словакия — Россия. 0

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