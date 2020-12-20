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    «Брест» поделил очки с «Монпелье»

    «Брест» — «Монпелье»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Брест Монпелье Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 16-го тура чемпионата Франции «Брест» на своем поле сыграл вничью с «Монпелье» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В самой концовке первого тайма гости открыли счет — отличился форвард Гаэтан Лаборд.

    На 58-й минуте «Брест» сравнял счет, голом отметился Ромен Филиппото.

    В заключительную десятиминутку «Брест» вырвался вперед благодаря голу защитника Брендана Шардонне, но точный удар Анди Делора три минуты вновь сравнял счет.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — Монпелье 2:2
    Голы: 0:1 Гаэтан Лаборде (45'), 1:1 Ромен Филиппото (58'), 2:1 Брендан Шардонне (79'), 2:2 Анди Делорт (82') Брест: Готье Ларсоннёр, Брендан Шардонне, Ромен Перро, Ронаэль Пьер-Габриэль (Жан-Кевин Дюверн, 71'), Кристоф Эрей, Харис Белькебла, Ромен Филиппото (Франк Онора, 71'), Ромен Февр (Гаэтен Шарбонье, 89'), Hiang'a Mbock, Ирвин Кардона, Стив Мунье Монпелье: Йонас Омлин, Даниэль Конгре (Михайло Ристич, 83'), Hilton, Педру Мендеш, Арно Суке (Саломон Самбья, 65'), Жорис Шотар (Il-Lok Yun, 83'), Киган Долли (Жордан Ферри, 64'), Флоран Молле, Николя Коцца (Стефи Мавидиди, 83'), Анди Делорт, Гаэтан Лаборде Предупреждения: Брендан Шардонне (45'), Кристоф Эрей (50'), Жорис Шотар (65')

    «Монпелье» сохранил 5-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 27 очков. «Брест» поднялся на 10-е место, набрав 23 очка. 0

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