«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: счет матча 0:7, обзор голов

В матче 14-го тура АПЛв Лондоне разгромилсо счетом 7:0 (3:0).

Сет открыл на 3-й минуте Такуми Минамино. До перерыва «красные» забили еще дважды: точными ударами отметились Садио Мане и Роберто Фирмино.

На 54-й минуте капитан гостей Джордан Хендерсон ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот. Роберто Фирмино на 68-й минуте оформил дубль, изящно перебросив вратаря Висенте Гуайту.

После розыгрыша углового на 81-й минуте Мохамед Салах забил шестой гол в матче. А через три минуты египтянин блестящим ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку остановил окончательный счет в матче.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Ливерпуль 0:7 Голы: 0:1 Такуми Минамино (3'), 0:2 Садио Мане (36'), 0:3 Роберто Фирмино (44'), 0:4 Джордан Хендерсон (52'), 0:5 Роберто Фирмино (68'), 0:6 Мохамед Салах (81'), 0:7 Мохамед Салах (84') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Патрик ван Анхольт, Шейку Куйяте (Джеймс Томкинс, 63'), Натаниэл Клайн, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Джеффри Шлупп, Джеймс Макартур (Жайро Ридевальд, 75'), Эберечи Эзе (Миши Батшуайи, 69'), Джордан Айю, Уилфрид Заха Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум (Curtis Jones, 69'), Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино (Алекс Окслейд-Чемберлен, 75'), Садио Мане (Мохамед Салах, 57'), Такуми Минамино Предупреждение: Натаниэл Клайн (45')

«Ливерпуль» набрал 31 очко и упрочил лидерство в чемпионате Англии. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте. 0