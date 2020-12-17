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    Газизов подвел итоги работы в «Спартаке»

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что московский клуб навсегда останется в его сердце.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Нет ли сожаления, что перешел в "Спартак"? Это моя футбольная жизнь, которую я проживаю так: если есть вызов, надо его принимать.

    Будет следующий вызов — надо будет принимать. Иногда нужны годы для того, чтобы сделать какой-то результат, в "Спартаке" мне хватило и пяти месяцев.

    Но "Спартак" — это уже история. Клуб останется в моем сердце. Это мощнейшие болельщики, огромная многомиллионная любовь, сила», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеканал БСТ.

    Напомним, Газизов был назначен на должность летом, а ушел из «Спартака» уже 8 декабря. 0

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