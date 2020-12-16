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    Дижон — Лилль прямая трансляция 16.12.2020, смотреть онлайн

    Дижон — Лилль: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    Футбол Лига 1 Дижон Лилль Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 21:00 в Лиге 1 начнётся матч «Дижон» — «Лилль».

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    Последний матч между собой: «Дижон» — «Лилль» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дижон» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Лилль»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Дижон» — «Лилль».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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