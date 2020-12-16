Дижон — Лилль прямая трансляция 16.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Дижон» — «Лилль» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дижон» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Лилль»).
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Дижон» — «Лилль».
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