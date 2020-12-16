«Дижон» — «Лилль». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.55 на матч чемпионата Франции 16 декабря 2020 года

В среду, 16 декабря, в 15-м туре французской Лиги 1 «Дижон» в родных стенах сразится с «Лиллем». Поединок начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Дижон» — «Лилль».

«Дижон»

С девятью набранными очками «Дижон» замыкает турнирную таблицу французской Лиги 1, однако уступая безопасной позиции всего лишь два балла.

Стоит отметить, что «совы» проиграли только один раз за последние шесть поединков, три тура тому назад оказавшись слабее в родных стенах «Ланса» — 0:1.

Правда, за этот период была одержана лишь одна победа (над «Ниццей» 3:1 в гостях), остальные четыре поединка закончились вничью. Так в минувшем туре они поделил очки на выезде с «Нантом», сыграв 1:1.

Календарь и таблица Лиги 1

На своей территории «Дижон» в текущем французском первенстве еще не выигрывал, четырежды сыграв вничью при трех поражениях, разница забитых и пропущенных — 3:7.

«Лилль»

«Лилль» — текущий лидер чемпионата Франции. У команды на счету 29 набранных очков, но преследователи находятся очень близко.

Во внутреннем первенстве «доги» не проигрывают на протяжении четырех матчей, победив за этот период в трех из них при одном ничейном результате.

Так в минувшем туре первенства они в родных стенах разобрались с «Бордо» (2:1), а игровым днем ранее переиграли дома с таким же счетом «Монако». А между этими встречами команда проиграла 2:3 «Селтику», но прошла в 1/16 финала ЛЕ.

В выездных поединках текущего розыгрыша Лиги 1 «Лилль» добыл только две виктории, трижды сыграл вничью и потерпел одно фиаско, разница забитых и пропущенных — 9:6.

В прошлом сезоне эти коллективы обменялись домашними победы с одинаковым результатом по 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лилля» — 1.60, победа «Дижона» — 6.40, ничья — 4.34.

На своей арене «совы» все же способны дать бой любому сопернику, и лидер первенства тоже не исключение. Ставим в этой игре на непроигрыш хозяев. 0