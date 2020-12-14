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    Тренер сборной Сербии, разгромивший Россию, отправлен в отставку

    Футбол Сборная Сербии Лига наций Евро-2020 (2021) Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович покинул свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды.

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    «Футбольный союз Сербии и Любиша Тумбакович расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Мы благодарим бывшего руководителя национальной сборной за сотрудничество и желаем ему дальнейших успехов в карьере», — говорится в сообщении пресс-службы Футбольного союза Сербии.

    Сборная Сербии не сумела пробиться на чемпионат Европы после поражения от Шотландии в стыковых матчах, а в группе Лиги Наций заняла третье место.

    Напомним, в последнем матче под руководством Тумбаковича сборная Сербии разгромила сборную России в матче группового этапа Лиги наций со счётом 5:0. 0

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