Тренер сборной Сербии, разгромивший Россию, отправлен в отставку

Главный тренер сборной Сербиипокинул свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Футбольный союз Сербии и Любиша Тумбакович расторгли контракт по обоюдному согласию.

Мы благодарим бывшего руководителя национальной сборной за сотрудничество и желаем ему дальнейших успехов в карьере», — говорится в сообщении пресс-службы Футбольного союза Сербии.

Сборная Сербии не сумела пробиться на чемпионат Европы после поражения от Шотландии в стыковых матчах, а в группе Лиги Наций заняла третье место.

Напомним, в последнем матче под руководством Тумбаковича сборная Сербии разгромила сборную России в матче группового этапа Лиги наций со счётом 5:0. 0