Тихонов: Шансы «Краснодара» на выход в 1/8 финала Лиги Европы — 50 на 50

Бывший тренер «Краснодара»прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Соперником «Краснодара» стало хорватское «Динамо» из Загреба.

«Нормальный жребий. Загребское "Динамо" не суперклуб, но он уже был в России, выигрывал. Команда пропустила всего один гол за групповой этап. Может показаться, что попалась средняя команда, но я думаю, что это не так.

Сейчас каждый думает сам за себя, поэтому за российский футбол ни у кого нет реваншистских настроений. Шансы "Краснодара" на выход в 1/8 финала Лиги Европы? 50 на 50», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Добавим, что первый матч запланирован на 18 февраля 2021 года, ответная встреча — на 25 февраля. 0