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    Тихонов: Шансы «Краснодара» на выход в 1/8 финала Лиги Европы — 50 на 50

    Футбол Краснодар Лига Европы Динамо Загреб Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

    Андрей Тихонов
    Андрей Тихонов

    Соперником «Краснодара» стало хорватское «Динамо» из Загреба.

    «Нормальный жребий. Загребское "Динамо" не суперклуб, но он уже был в России, выигрывал. Команда пропустила всего один гол за групповой этап. Может показаться, что попалась средняя команда, но я думаю, что это не так.

    Сейчас каждый думает сам за себя, поэтому за российский футбол ни у кого нет реваншистских настроений. Шансы "Краснодара" на выход в 1/8 финала Лиги Европы? 50 на 50», — приводит слова Тихонова ТАСС.

    Добавим, что первый матч запланирован на 18 февраля 2021 года, ответная встреча — на 25 февраля. 0

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