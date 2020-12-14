Тедеско и Джанаев приглашены на заседание КДК РФС

Доменико Тедеско
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Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Заседание по матчу "Сочи" — "Спартак" состоится во вторник в 15:00. На него приглашены представители клубов, а также Доменико Тедеско, Андреас Хинкель, Дмитрий Бородин, Жоаозиньо, Сослан Джанаев и резервный судья Роман Галимов», — цитирует Григорьянца «Р-Спорт».
Напомним, что после игры «Спартак» пожаловался на то, что Бородин спровоцировал конфликт с Тедеско. В «Сочи» подчеркнули, что инициатором конфликта стал Тедеско, не пожавший руку Джанаеву. 0