Тедеско и Джанаев приглашены на заседание КДК РФС

Главный тренер «Спартака», его помощник, тренер вратарей «Сочи», игроки «Сочи»приглашены для участия в заседании по инцидентам, произошедшим в матче 18-го тура РПЛ.

Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Заседание по матчу "Сочи" — "Спартак" состоится во вторник в 15:00. На него приглашены представители клубов, а также Доменико Тедеско, Андреас Хинкель, Дмитрий Бородин, Жоаозиньо, Сослан Джанаев и резервный судья Роман Галимов», — цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

Напомним, что после игры «Спартак» пожаловался на то, что Бородин спровоцировал конфликт с Тедеско. В «Сочи» подчеркнули, что инициатором конфликта стал Тедеско, не пожавший руку Джанаеву. 0