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    Тедеско и Джанаев приглашены на заседание КДК РФС

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, его помощник Андреас Хинкель, тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин, игроки «Сочи» Жоаозиньо и Сослан Джанаев приглашены для участия в заседании по инцидентам, произошедшим в матче 18-го тура РПЛ.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «Заседание по матчу "Сочи" — "Спартак" состоится во вторник в 15:00. На него приглашены представители клубов, а также Доменико Тедеско, Андреас Хинкель, Дмитрий Бородин, Жоаозиньо, Сослан Джанаев и резервный судья Роман Галимов», — цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

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