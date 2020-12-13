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    • Тедеско выступил с заявлением по поводу конфликта в Сочи
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    Тедеско выступил с заявлением по поводу конфликта в Сочи

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что произошедшее в Сочи его потрясло.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Тедеско подчеркнул, что подвергся оскорблениям в матче с «Сочи» из-за своего происхождения.

    «Мы все любим футбол. В том числе потому, что это очень эмоциональный вид спорта. И не секрет, что я эмоциональный тренер. Иногда этот факт приводит к бурным дискуссиям. В большинстве случаев на следующий день все забывается. Но не в этот раз.

    То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается самого инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса.

    За время моего пребывания здесь я действительно научился любить Россию. Меня встретили очень тепло, с распростертыми объятиями. Добродушие людей позволило мне и моему тренерскому штабу быстро почувствовать себя как дома. Поддержка наших болельщиков всегда фантастическая. И даже зная, что не все любят "Спартак", я не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен.

    Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков "Сочи" ударил Андреаса Хинкеля.

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