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    Пирло: «Ювентус» в игре с «Барселоной» показал хорошую реализацию

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0).

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    «Нам было важно сыграть так же удачно, как во втором тайме туринского дерби в выходные. Когда играешь с такой отдачей, добиваешься результата. Мы подошли к матчу с правильным настроем, и я очень доволен нашей игрой.

    Готовясь к матчу, мы рассчитывали создать численный перевес в средней линии, чтобы как можно больше было эпизодов "трое против двоих". Мы знали, что у них могут возникнуть проблемы с забегами наших полузащитников по центру. Мы справились с задачей и показали хорошую реализацию», — цитирует Пирло официальный сайт УЕФА.

    «Ювентус» с 15 очками стал победителем группы G, обойдя «Барселону» по личным встречам. 0

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