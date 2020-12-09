Губерниев: Жду момента, когда футбол наш наберется сил и начнет наших недругов трепать

Известный комментаторпосле поражения «Зенита» от дортмундской «Боруссии» (1:2) заявил, что российский футбол не может объединять людей.

«Победы от поражений ты не должен отличать, как писал Пастернак. Об этом говорит выступление "Зенита".

Я посмотрел рейтинги футбола, и даже с нынешними результатами наши биатлонисты обыгрывают футбол. Страна переключилась на биатлон, а футбол нужен всем, но немножко с оглядкой. Футбол с такими результатами не может объединить страну, а биатлон может.

Жду момента, когда футбол наш наберется сил и начнет наших недругов трепать. Надеюсь, сборная в марте это покажет», — приводит слова Губерниева «Чемпионат». 0