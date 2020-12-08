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    Зидан: Я думаю о выходе из группы

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями перед ответственным матчем с менхенгладбахской «Боруссией».

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Это игра, в которой нам нужно проявить свои способности. Я убежден, что мы выступим отлично.

    Мы знаем, что "Боруссия" — очень хорошая и дисциплинированная команда. Она отлично использует контратаки. За нее играют физически сильные футболисты, но и техничные в то же время. Мы знаем, что будет тяжело, но мы будем готовы.

    И я, и игроки клуба привыкли к давлению. Мы знаем, что на кону. Так что нам нужно хорошо подготовиться и контролировать эмоции.

    Я думаю о выходе из группы. И игроки тоже. Вы можете делать и думать что угодно, это ваша работа. А мы думаем лишь о том, как провести отличную игру.

    Мы знаем, чего хотим. Мы хотим набрать 3 очка, выиграть группу», — цитирует Зидана AS.

    Поединок между «Реалом» и «Боруссией» М состоится 9 декабря на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по мск. 0

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