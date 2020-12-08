Манчини: Сборной Италии не стоит недооценивать свою группу

Главный тренер сборной Италиипрокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира к ЧМ-2022.

«Эту группу нельзя недооценивать. Швейцария — один из худших соперников, которые нам могли попасться. Они вполне могли оказаться и в первой корзине. Конечно, они тоже не рады, что попали на нас.

Когда мы выйдем на поле с ними, то будем знать, чего хотим. В любом случае мы говорим о группе со множеством подводных камней, мы не должны упускать из виду конечную цель», — цитирует Манчини Sky Sport Italia.

Напомним, «Скуадра адзурра» попала в группу C, где ее соперниками будут Швейцария, Северная Ирландия, Болгария и Литва. 0