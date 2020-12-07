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    Рамос готов сыграть с «Боруссией» М в Лиге чемпионов

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    Защитник «Реала» Серхио Рамос восстановился от травмы задней поверхности бедра, сообщает Marca.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    Отмечается, что 34-летний испанец работает без ограничений и готов сыграть в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» Менхенгладбах.

    Матч «Реал» — «Боруссия» состоится в среду, 9 декабря, начало — в 23:00 мск. После пяти туров «сливочные» с семью очками занимают третье место в группе В, уступая «Шахтеру» по личным встречам. «Боруссия» (восемь баллов) возглавляет таблицу.

    В нынешнем сезоне Рамос провел за «Реал» 10 матчей во всех турнирах и забил три гола. 0

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