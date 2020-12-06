Овчинников: Игроки, которые выходят на замену, не особо усиливают нашу игру

Старший тренер ЦСКАподелился впечатлениями после матча 17-го тура РПЛ с(2:2).

«По матчу, думаю, первый тайм был неплохой, забили гол, не позволили сопернику ничего сделать.

Во втором потеряли концентрацию, пропустили два мяча, потеряли много сил, чтобы сравнять счет. В конце игра шла атака на атаку.

Решение о заменах принимает главный тренер. Замены произошли. На мой взгляд, Эджуке неплохо выглядел, обострял.

Согласен с оценкой, что он и Дзагоев были одними из лучших. Но повторюсь — замены производит главный тренер.

В целом, мы не переходили в игру в два форварда — Чалов играл справа. Вариативность может быть разной — зависит от того, как складывается игра. Сегодня приняли такое решение. Где-то оно себя не оправдало.

По идее, игроки, которые выходят в замену, должны давать результат. Игроки, которые выходят на замену, должны быть более активными.

По Бахтияру ничего не могу сказать, он играл активно. Чалов тоже старался, но не все получалось. Что-то ищем, но пока как минимум игроки, которые выходят на замену, не особо усиливают нашу игру», — приводит слова Овчинникова «Спорт-Экспресс». 0