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    Овчинников: Игроки, которые выходят на замену, не особо усиливают нашу игру

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    Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился впечатлениями после матча 17-го тура РПЛ с «Химками» (2:2).

    Сергей Овчинников
    Сергей Овчинников

    «По матчу, думаю, первый тайм был неплохой, забили гол, не позволили сопернику ничего сделать.

    Во втором потеряли концентрацию, пропустили два мяча, потеряли много сил, чтобы сравнять счет. В конце игра шла атака на атаку.

    Решение о заменах принимает главный тренер. Замены произошли. На мой взгляд, Эджуке неплохо выглядел, обострял.

    Согласен с оценкой, что он и Дзагоев были одними из лучших. Но повторюсь — замены производит главный тренер.

    В целом, мы не переходили в игру в два форварда — Чалов играл справа. Вариативность может быть разной — зависит от того, как складывается игра. Сегодня приняли такое решение. Где-то оно себя не оправдало.

    По идее, игроки, которые выходят в замену, должны давать результат. Игроки, которые выходят на замену, должны быть более активными.

    По Бахтияру ничего не могу сказать, он играл активно. Чалов тоже старался, но не все получалось. Что-то ищем, но пока как минимум игроки, которые выходят на замену, не особо усиливают нашу игру», — приводит слова Овчинникова «Спорт-Экспресс». 0

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