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    Семак доволен реализацией в матче с «Уралом»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победы над «Уралом» (5:1) в 17-м туре чемпионата России.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Уже много говорили о том, что график непростой. Мы с осторожностью ждем каждого следующего матча, пытаемся проанализировать состояние игроков или дать время тем, кто еще не готов.

    Сегодня неплохо начали, создавали моменты, смогли забить достаточно много. Это радует. В прошлой игре в Туле мы тоже создавали много, но не смогли забить и потеряли очки. В этом матче с реализацией было гораздо лучше.

    Конечно, рад. Поздравляю ребят с важной и непростой победой. Хотя счет вводит в заблуждение, тем не менее, все понимают, насколько сложно эмоционально и функционально. Но ребята — молодцы, сегодня заслужили победу.

    Вылет из еврокубков? Проигрывать всегда неприятно. Тем более крупно. Конечно, мы хотели добиться большего. Если брать первые домашние матчи, естественно, они внесли некий вектор в наше неудачное выступление, дальше наложились другие наши проблемы.

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    • В любом случае, результат, который нас не устраивает. Понятно, что все расстроены. Для нас самое важное было поскорее выбраться из ситуации, в которую мы попали — и психологическую, и функциональную. Нужно было выигрывать и решать задачи, которые мы ставим в чемпионате России. Это тоже непросто, но ребята — молодцы, сегодня с этой задачей справились», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

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