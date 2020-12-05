«Айнтрахт» Ф — «Боруссия» Д: счет матча 1:1,обзор голов

Франкфуртскийна своем поле сыграл вничью с дортмундской(1:1) в матче 10-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте — отличился японский хавбек хозяев Даити Камада.

«Боруссия» отыгралась на 56-й минуте — гол забил американский полузащитник Джованни Рейна, которому ассистировал Джейдон Санчо.

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Боруссия Д 1:1 Голы: 1:0 Даити Камада (9'), 1:1 Джованни Рейна (56') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Давид Абрахам, Эрик Дурм, Джибриль Соу, Филип Костич, Даити Камада, Себастьян Роде (Штефан Ильзанкер, 67'), Аймен Баркок (Доминик Кор, 74'), Андре Силва (Бас Дост, 74') Боруссия Д: Роман Бюрки, Дан-Аксель Загаду, Матс Хуммельс, Эмре Джан, Матеу Морей, Махмуд Дахуд (Youssoufa Moukoko, 46'), Нико Шульц, Аксель Витсель, Джейдон Санчо, Юлиан Брандт (Jude Bellingham, 74'), Джованни Рейна Предупреждения: Evan N'Dicka (41'), Даити Камада (46'), Себастьян Роде (60'), Джибриль Соу (64'), Филип Костич (82'), Давид Абрахам (85'), Эмре Джан (88')

Дортмундская «Боруссия» занимает третье место, набрав 19 очков. Франкфуртская команда занимает восьмое место, набрав 13 очков.

Календарь и таблица Бундеслиги

В другом матче «Фрайбург» на своем поле сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбах — 2:2.

В составе гостей голами отметились Брил Эмболо (23) и Алассан Плеа (50), у хозяев поля отличились Филипп Линхарт (32) и Винченцо Грифо (49).

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Боруссия М 2:2 Голы: 0:1 Брил Эмболо (23'), 1:1 Филипп Линхарт (32'), 2:1 Винченцо Грифо (пенальти) (49'), 2:2 Алассан Плеа (50') Фрайбург: Флориан Мюллер, Филипп Линхарт, Мануэль Гульде, Кевен Шлоттербек, Жонатан Шмид, Батист Сантамария, Лукас Хёлер (Роланд Шаллаи, 74'), Николас Хефлер, Кристиан Гюнтер, Винченцо Грифо (Гус Тиль, 83'), Ermedin Demirovic (Нильс Петерсен, 74') Боруссия М: Ян Зоммер, Денис Закария (Ласло Бенеш, 53'), Оскар Вендт, Штефан Ляйнер (Валентин Лацаро, 64'), Маттиас Гинтер, Кристоф Крамер, Ханнес Вольф (Марку Тюрам, 64'), Ларс Штиндль, Алассан Плеа (Патрик Херрман, 79'), Флориан Нойхаус, Брил Эмболо Предупреждения: Кевен Шлоттербек (25'), Флориан Нойхаус (45'), Алассан Плеа (76')

«Боруссия» набрала 16 очков и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице бундеслиги, «Фрайбург», имея в активе восемь очков, занимает 14-е место. 0