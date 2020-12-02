Гончаренко объяснил, почему Влашич играет без отдыха

Главный тренеррассказал о физическом состоянии полузащитника

Слова Гончаренко приводит официальный сайт ЦСКА.

«Что касается Влашича — он пример современного футболиста. Футболист должен играть на трех фронтах без потери качества. Никола сильный физически, выносливый. Он находит паузы во время игры, чтобы восстановиться. Если бы существовал какой-то риск, то мы бы его заменили. Ему хватает сил играть по 90 минут», — сказал Гончаренко.

«Мы монитором состояние футболистов каждый день. Если сравнивать цифры по прошлому и позапрошлому сезону, то состояние игроков стало лучше. Наша задача — не думать, сколько матчей осталось до конца года», — добавил тренер ЦСКА.

На счету Влашича в этом сезоне 18 матчей, 6 голов и 5 ассистов в составе ЦСКА. 0