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    Конте: «Интер» полностью заслужил победу над «Боруссией» М

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    Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте дал интервью после гостевого матча с гладбахской «Боруссией» (3:2).

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Гладбах сейчас в великолепной форме как в чемпионате Германии, так и в Лиге чемпионов. Если у вашей команды отсутствует характер, если она не готова тактически или физически, она не сможет здесь победить. Мы были достойны победы. И могли бы избежать тех проблем, с которыми столкнулись в конце.

    Мы обыграли лидера группы и всё ещё живы. Спасибо парням, у них был верный настрой. Когда у них есть желание помогать друг другу и быть настоящей командой, мы создаём проблемы сопернику. Такие матчи демонстрируют, что команда есть, мы едины и хотим подарить радость нашим фанатам», — сказал Конте Football Italia.

    Перед последним туром турнирное положение в группе B следующее: лидирует «Боруссия» (8 очков), далее расположились «Шахтер» (7), «Реал» (7) и «Интер» (5).

    В последнем туре «Боруссия» сыграет в гостях с «Реалом», а «Интер» примет на своем поле «Шахтер». 0

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