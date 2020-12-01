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    Зидан: Я не собираюсь уходить в отставку

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    Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) и дал понять, что не намерен уходить в отставку.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Я не собираюсь уходить в отставку. У нас были непростые моменты. Сейчас у "Реала" чёрная полоса. Такова реальность, но мы должны продолжать работу. Мы подготовились к матчу с "Шахтёром" очень хорошо, отлично провели первую половину встречи, но не смогли забить гол. Остался ещё один матч, и мы должны одержать победу.

    У меня есть силы, и я готов отдать всё, как и футболисты. Нужно поднять голову и думать о следующем матче. Другого выхода нет. То, что мы делаем на тренировках, не имеет ничего общего с тем, что происходит в матчах. Сложнее всего забить первый гол, после которого игра становится проще. Мы будем продолжать работу и верить в то, что делаем», — цитирует Зидана Marca. 0

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