«Локомотив» — «Зальцбург»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче на 28-й минуте открыли гости. Прошла подача в штрафную «Локо», Койта и Мвепу били из центральной зоны, мяч после рикошета отскочил к Берише, который расстрелял ворот Гильерме.
На 41-й минуте грубейшая ошибка Райковича в центре поля привела ко второму голу «Зальцбурга». Койта моментально сделал разрезающую передачу вперёд — Бериша выскочил один на один и аккуратно перебросил Гильерме.
На 78-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зальцбурга». Чорлука сделал заброс в штрафную, где Рамальо подтолкнул в спину Зе Луиша.
Антон Миранчук уверенно реализовал пенальти, уложив мяч в нижний угол ворот — Станкович не угадал направление удара.
После этого на поле завязалась небольшая стыка с участием игроков двух команд — Станкович не захотел отдавать мяч, а игроки «Локо» пытались отобрать его. Арбитр раздал всем по желтой карточку.
На 81-й минуте Мурило грубо ошибся в центре поля, Адейеми подхватил мяч, на скорости влетел в штрафную, раскачал Чорлуку и пробил точно в дальний нижний угол.
«Зальцбург» набрал четыре очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице группы А, «Локомотив» с тремя очками занимает последнее место. Лидирующие «Бавария» (12) и «Атлетико» (5) свой матч 5-го тура еще не провели.
В заключительном туре железнодорожники в гостях сыграют против «Баварии», а австрийская команда на своем поле встретится с «Атлетико». 0