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    «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в Москве

    «Локомотив» — «Зальцбург»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Московский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от австрийского «Зальцбурга» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

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    Счет в матче на 28-й минуте открыли гости. Прошла подача в штрафную «Локо», Койта и Мвепу били из центральной зоны, мяч после рикошета отскочил к Берише, который расстрелял ворот Гильерме.

    На 41-й минуте грубейшая ошибка Райковича в центре поля привела ко второму голу «Зальцбурга». Койта моментально сделал разрезающую передачу вперёд — Бериша выскочил один на один и аккуратно перебросил Гильерме.

    На 78-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зальцбурга». Чорлука сделал заброс в штрафную, где Рамальо подтолкнул в спину Зе Луиша.

    Антон Миранчук уверенно реализовал пенальти, уложив мяч в нижний угол ворот — Станкович не угадал направление удара.

    После этого на поле завязалась небольшая стыка с участием игроков двух команд — Станкович не захотел отдавать мяч, а игроки «Локо» пытались отобрать его. Арбитр раздал всем по желтой карточку.

    На 81-й минуте Мурило грубо ошибся в центре поля, Адейеми подхватил мяч, на скорости влетел в штрафную, раскачал Чорлуку и пробил точно в дальний нижний угол.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Локомотив — Зальцбург 1:3
    Голы: 0:1 Мергим Бериша (28'), 0:2 Мергим Бериша (41'), 1:2 Антон Миранчук (пенальти) (79'), 1:3 Karim Adeyemi (81') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов (Дмитрий Рыбчинский, 84'), Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Слободан Райкович (Владислав Игнатьев, 46'), Виталий Лысцов (Антон Миранчук, 46'), Мацей Рыбусь, Станислав Магкеев, Виталий Лисакович (Maksim Mukhin, 46'), Эдер, Зе Луиш (Франсуа Камано, 89') Зальцбург: Чичан Станкович, Андре Рамальо Силва, Андреас Ульмер, Максимилиан Вебер, Расмус Кристенсен, Доминик Собослаи (Патсон Дака, 77'), Златко Юнузович, Мохамед Камара (Luka Sucic, 69'), Энок Мвепу, Секу Койта (Karim Adeyemi, 70'), Мергим Бериша (Жером Онген, 90') Предупреждения: Мохамед Камара (45'), Maksim Mukhin (62'), Мурило Серкейра (80'), Андре Рамальо Силва (80'), Владислав Игнатьев (80'), Чичан Станкович (80')

    «Зальцбург» набрал четыре очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице группы А, «Локомотив» с тремя очками занимает последнее место. Лидирующие «Бавария» (12) и «Атлетико» (5) свой матч 5-го тура еще не провели.

    В заключительном туре железнодорожники в гостях сыграют против «Баварии», а австрийская команда на своем поле встретится с «Атлетико». 0

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