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    «Урал» вырвал победу у «Сочи», который доигрывал в меньшинстве

    «Урал» — Сочи«: счет 1:0, обзор гола

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    В матче 16 тура РПЛ «Урал» у себя дома минимально переиграл «Сочи» и продлил серию без поражений.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол забил Алексей Евсеев на 86 минуте. При этом стоит добавить, что гости лишились игрока в конце первого тайма. Сергей Терехов получил красную карточку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Сочи 1:0
    Гол: 1:0 Алексей Евсеев (86') Урал: Илья Помазун, Игорь Калинин, Денис Кулаков, Даниэль Мишкич (Алексей Евсеев, 86'), Владимир Рыков, Рафал Аугустыняк, Эрик Космин Бикфалви, Бранко Йовичич, Вячеслав Подберёзкин (Дмитрий Ефремов, 67'), Отман Эль-Кабир, Павел Погребняк Сочи: Сослан Джанаев, Миха Мевля, Иван Новосельцев (Эмануэль Маммана, 46'), Иван Миладинович, Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа (Danil Prutsev, 46'), Тимофей Маргасов (Никита Калугин, 77'), Антон Заболотный, Никита Бурмистров (Эльмир Набиуллин, 75'), Жоаозиньо (Marko Dugandzic, 89') Предупреждения: Игорь Калинин (1'), Владимир Рыков (7'), Сергей Терехов (19'), Никита Бурмистров (22'), Иван Миладинович (29'), Сергей Терехов (45'), Илья Помазун (90'), Антон Заболотный (90')

    «Урал» не проигрывает уже пятый матч подряд и набирает 19 очков. «Сочи» остаются с 24 очками, находясь на 8 строчке. 0

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