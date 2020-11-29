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    Тедеско заявил о важности победы после трех игр без побед

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Ротором» (2:0) в 16-м туре чемпионата России.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Когда ты выигрываешь, то, конечно же, получаешь положительные эмоции. Однако в этот раз для нас особенно важно было выиграть после трех игр без побед.

    Это была тяжелая встреча. Наши проблемы в обороне были связаны с тем, что мы не забивали сами. Когда ты забиваешь, то соперник теряет уверенность. Мы забили первыми, были атаки, но также теряли мячи и приходилось фолить.

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    • Нам нужно работать над многими компонентами в нашей игре. Особенно много потерь было в игре», — приводит слова Тедеско «Матч ТВ». 0

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