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    Гол Кокорина принес «Спартаку» победу над «Ротором»

    «Спартак» — «Ротор»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над волгоградским «Ротором» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

    «Спартак»
    «Спартак»

    На 15-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Давиташвили грубо сыграл локтем против Александра Кокорина в своей штрафной. Сам пострадавший уверенным ударом с точки отправил мяч в угол ворот.

    А уже в компенсированное время, после подачи с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, точно пробил головой в угол ворот Самюэль Жиго.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Ротор 2:0
    Голы: 1:0 Александр Кокорин (пенальти) (15'), 2:0 Самуэль Жиго (90') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Павел Маслов, Виктор Мозес, Александр Кокорин (Зелимхан Бакаев, 69'), Алекс Краль, Роман Зобнин, Наиль Умяров (Андрей Ещенко, 63'), Джордан Ларссон (Илья Кутепов, 89'), Эсекьель Понсе Ротор: Josip Condric, Сергей Макаров, Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Соломон Кверквелия, Олег Игоревич Алейник, Евгений Песегов (Сергей Серченков, 85'), Зурико Давиташвили (Nikolay Kipiani, 80'), Flamarion (Александр Саплинов, 85'), Андрес Понсе, Камиль Муллин (Бека Микелтадзе, 75') Предупреждения: Зурико Давиташвили (12'), Джордан Ларссон (60'), Андрей Ещенко (86'), Эсекьель Понсе (90')

    По итогам 16 туров таблицу РПЛ возглавляют «Зенит», ЦСКА и «Спартак», набрав по 32 очка. По дополнительным показателям команда Сергея Семака занимает первое место, армейцы идут на втором, а спартаковцы — на третьем.

    «Ротор» занимает последнюю 16-ю строчку таблицы, имея восемь очков.

    5 декабря состоятся матчи «Спартак» — «Тамбов» и «Краснодар» — «Ротор». 0

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