«Интер» — «Реал»: счет матча 0:2, обзор голов

Миланскийпотерпел поражение от мадридскогов домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы B, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 0:2.

«Сливочные» открыли счет на 7-й минуте, когда Эден Азар реализовал пенальти, назначенный за фол Николо Бареллы на Начо.

На 33-й минуте «нерадзурри» остались в меньшинстве. Артуро Видаль упал в чужой штрафной, на что арбитр Энтони Тейлор не обратил внимания. Чилиец сразу же подбежал к нему и начал спорить, за что получил две желтые карточки подряд.

Второй гол «Реала» на 59-й минуте забил Родриго, замкнувший передачу Лукаса Васкеса на дальнюю штангу.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Интер — Реал Мадрид 0:2 Голы: 0:1 Эден Азар (пенальти) (7'), 0:2 Ашраф Хакими (автогол) (59') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони (Danilo D'Ambrosio, 46'), Ашраф Хакими (Алексис Санчес, 64'), Роберто Гальярдини (Стефано Сенси, 78'), Эшли Янг, Артуро Видаль, Николо Барелла, Ромелу Лукаку (Кристиан Эриксен, 86'), Лаутаро Мартинес (Иван Перишич, 46') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди, Эден Азар (Винисиус Жуниор, 78'), Тони Кроос, Лука Модрич, Лукас Васкес, Мартин Эдегор (Каземиро, 58'), Мариано Диас (Родриго, 59') Предупреждения: Роберто Гальярдини (19'), Артуро Видаль (33'), Артуро Видаль (33'), Стефано Сенси (86')

В следующем туре «Реал» отправится в гости к «Шахтеру», а «Интер» — к менхенгладбахской «Боруссии».

Группа B: 1. «Боруссия» М — 8 очков, 2. «Реал» — 7 очков, 3. «Шахтер» — 4 очка, 4. «Интер» — 2 очка. 0