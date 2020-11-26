ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лацио» — «Зенит»Логичное поражение. Иммобиле оформил вылет «Зенита» из Лиги чемпионов
  • 19:59
    • Диего Марадона умер от остановки сердца
  • 00:52
    • «Локомотив» и «Атлетико» голов не забили
  • 00:51
    • «Интер» в меньшинстве проиграл «Реалу»
  • 00:50
    • «Аталанта» взяла реванш у «Ливерпуля»
  • 00:54
    • «Бавария» обыграла «Зальцбург» и вышла в плей-офф ЛЧ
    Все новости спорта

    «Интер» в меньшинстве проиграл «Реалу»

    «Интер» — «Реал»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Интер Футбол Италии Реал Мадрид Футбол Испании Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Миланский «Интер» потерпел поражение от мадридского «Реала» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Артуро Видаль
    Артуро Видаль

    Встреча группы B, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 0:2.

    «Сливочные» открыли счет на 7-й минуте, когда Эден Азар реализовал пенальти, назначенный за фол Николо Бареллы на Начо.

    На 33-й минуте «нерадзурри» остались в меньшинстве. Артуро Видаль упал в чужой штрафной, на что арбитр Энтони Тейлор не обратил внимания. Чилиец сразу же подбежал к нему и начал спорить, за что получил две желтые карточки подряд.

    Второй гол «Реала» на 59-й минуте забил Родриго, замкнувший передачу Лукаса Васкеса на дальнюю штангу.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа B
    Интер — Реал Мадрид 0:2
    Голы: 0:1 Эден Азар (пенальти) (7'), 0:2 Ашраф Хакими (автогол) (59') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони (Danilo D'Ambrosio, 46'), Ашраф Хакими (Алексис Санчес, 64'), Роберто Гальярдини (Стефано Сенси, 78'), Эшли Янг, Артуро Видаль, Николо Барелла, Ромелу Лукаку (Кристиан Эриксен, 86'), Лаутаро Мартинес (Иван Перишич, 46') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди, Эден Азар (Винисиус Жуниор, 78'), Тони Кроос, Лука Модрич, Лукас Васкес, Мартин Эдегор (Каземиро, 58'), Мариано Диас (Родриго, 59') Предупреждения: Роберто Гальярдини (19'), Артуро Видаль (33'), Артуро Видаль (33'), Стефано Сенси (86')

    В следующем туре «Реал» отправится в гости к «Шахтеру», а «Интер» — к менхенгладбахской «Боруссии».

    Группа B: 1. «Боруссия» М — 8 очков, 2. «Реал» — 7 очков, 3. «Шахтер» — 4 очка, 4. «Интер» — 2 очка. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли ЦСКА реванш за поражение в Роттердаме?
  • ЦСКА — «Фейенорд». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • АЕК снова устроит «Заре» погром?
  • АЕК Афины — «Заря». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Лестер» продлит победную серию в Лиге Европы?
  • «Брага» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Фейенорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.35
  • Прогноз на матч АЕК Афины — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брага — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Мольде — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лилль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.58
  • Прогноз на матч Стандард — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСВ — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ницца — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры