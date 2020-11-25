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    «Фиорентина» вышла в 1/8 финала Кубка Италии

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Фиорентина Удинезе Парма Болонья Специя Кальяри Верона
    «Фиорентина» в дополнительное время одержала победу над «Удинезе» в выездном матче 1/16 финала Кубка Италии.

    Футболисты «Фиорентины»
    Футболисты «Фиорентины»

    Встреча, которая прошла в Удине, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Единственный гол на 112-й минуте забил Кристобаль Монтьель.

    Футбол. Италия. Кубок
    Удинезе — Фиорентина 0:1
    Гол: 0:1 Тофоль Монтьель (112') Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович, Кевин Бонифаци, Науэль Молина (Йенс Ларсен, 76'), Брам Нуйтинк, Жан-Виктор Макенго, Родриго Де Пауль, Роберто Перейра (Мато Яяло, 63'), Жерар Деулофеу, Кевин Ласанья, Fernando Forestieri (Игнасио Пуссетто, 76') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Кристиано Бираги, Никола Миленкович, Херман Песселья (Игор де Пауло, 68'), Мартин Касерес, Борха Валеро (Поль Лирола, 80'), Гаэтано Кастровилли, Софьян Амрабат, Эрик Пульгар, Душан Влахович (Патрик Кутроне, 91'), Кристиан Куаме (Валентин Эйссерик, 60') Предупреждения: Эрик Пульгар (34'), Мартин Касерес (56'), Самир Ханданович (60'), Жан-Виктор Макенго (88'), Кристиано Бираги (90'), Мато Яяло (99')

    В 1/8 финала турнира «Фиорентина» сыграет с миланским «Интером».

    Другие результаты:

    «Парма» — «Козенца» — 2:1
    «Болонья» — «Специя» — 2:4 д.в.
    «Кальяри» - «Верона» — 2:1 0

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