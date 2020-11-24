«Ренн» — «Челси»: счет матча 1:2, обзор голов

Лондонскийодержал выездную победу над(2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче на 22-й минуте открыли англичане. Маунт передачей со своей половины поля отрезал всю оборону «Ренна», Хадсон-Одои подхватил атаку, ворвался в штрафную и низом направил мяч в ворота — мимо вышедшего Гомиса.

На 85-й минуте «Ренн» отыгрался. Буриго от угла поля исполнил подачу в район вратарской, где Гирасси из-под Зума пробил головой — мяч залетел под перекладину ворот «Челси».

А на первой добавленной минуте Зиеш вывел Вернера на удар из штрафной, с которым вратарь «Ренна» справился, но Жиру успел к добиванию, головой пробив под перекладину ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Ренн — Челси 1:2 Голы: 0:1 Каллум Хадсон-Одои (22'), 1:1 Серу Гирасси (85'), 1:2 Оливье Жиру (90') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Жерзино Ньямси, Амари Траоре, Адриен Трюффер (Фет Мауасса, 86'), Эдуардо Камавинжа (Клеман Гренье, 78'), Бенжамен Буриго, Стивен Н'Зонзи, Серу Гирасси (M'Baye Niang, 86'), Джеймс Леа Силики (Ромен дель Кастильо, 63'), Жереми Доку (Янн Гбоу, 86') Челси: Эдуард Менди, Тьяго Силва, Курт Зума, Бен Чилвел, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Тимо Вернер (Рис Джеймс, 90'), Матео Ковачич (Кай Хаверц, 76'), Мэйсон Маунт (N'Golo Kante, 68'), Каллум Хадсон-Одои (Хаким Зиеш, 75'), Тэмми Абрахам (Оливье Жиру, 69') Предупреждения: Клеман Гренье (87'), Бенжамен Буриго (90')

«Челси» остался на первом месте в группе Е, набрав 10 очков. Второе место занимает «Севилья», уступающая лондонцам только по дополнительным показателям. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф.

«Краснодар» идет в этой группе на третьем месте, имея в активе 1 очко. Последнее место занимает «Ренн», также только 1 очко.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет против «Ренна», а «Севилья» на своем поле встретится с «Челси». 0