«Ренн» — «Челси»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче на 22-й минуте открыли англичане. Маунт передачей со своей половины поля отрезал всю оборону «Ренна», Хадсон-Одои подхватил атаку, ворвался в штрафную и низом направил мяч в ворота — мимо вышедшего Гомиса.
На 85-й минуте «Ренн» отыгрался. Буриго от угла поля исполнил подачу в район вратарской, где Гирасси из-под Зума пробил головой — мяч залетел под перекладину ворот «Челси».
А на первой добавленной минуте Зиеш вывел Вернера на удар из штрафной, с которым вратарь «Ренна» справился, но Жиру успел к добиванию, головой пробив под перекладину ворот.
«Челси» остался на первом месте в группе Е, набрав 10 очков. Второе место занимает «Севилья», уступающая лондонцам только по дополнительным показателям. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф.
«Краснодар» идет в этой группе на третьем месте, имея в активе 1 очко. Последнее место занимает «Ренн», также только 1 очко.
В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет против «Ренна», а «Севилья» на своем поле встретится с «Челси». 0