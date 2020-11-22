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    Тедеско эмоционально объяснил, почему «Спартак» не показал яркую игру против «Динамо»

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Динамо» (1:1) рассказал, почему сейчас нет смысла ожидать яркой игры от его команды.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Я должен объяснить следующее. Вы всегда смотрите на даты, но ничего за ними не видите. Посмотрите на сегодняшнюю игру и скажите, у кого было больше сил, кто показал больше интенсивности.

    Нужно понимать, что предшествовало матчу. У Маслова возникали проблемы с мышцей. Он просил тренера молодежной сборной не ставить его. Но тот уговорил его сыграть. Сначала один матч, затем 70 минут во второй встрече. Не забывайте, что Георгий Джикия с проблемами с приводящей мышцей провел три встречи за сборную от свистка до свистка. А сегодня выглядел здорово.

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    • Ларссон ездил в сборную Швеции, Крал выступал за Чехию. Все сборники разъехались. У нас осталось 10-12 человек, многие из них тренировались и играли со второй командой. Из оставшихся есть группа людей, которые провели практически все матчи — Понсе, Жиго, Айртон. Да и вообще о каких 10 днях вы говорите? Максимум семь. Тем более все получили индивидуальные задания. В частности, Мозес делал беговую работу, и сегодня он провел все 90 минут. И это не считая тех, кто получил травмы. Эта пауза пошла нам на пользу.

    Не смотрите на даты, это неправильно. Мы с апреля работаем без пауз, без летних сборов. Вы не представляете, каково это. Этот перерыв на шесть дней для пяти—шести игроков ни на что не повлияла. Вы видели сегодня нашу силу. На что повлияла эта пауза? У ребят сводило ноги? Мы мало бегали? Почему вы об этом спрашиваете? Это просто неуважение. Надо сначала думать, потом спрашивать», — приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс». 0

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