«Ротор» — «Урал»: счет матча 0:0

Волгоградскийна своем поле сыграл вничью с екатеринбургским(0:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

После этого матча коллектив из Волгограда располагается на 15-м месте в таблице РПЛ с 8 очками. «Урал» же идет на 11-й позиции с 16 очками.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ротор — Урал 0:0 Ротор: Josip Condric, Олег Кожемякин, Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Соломон Кверквелия, Олег Игоревич Алейник, Илья Жигулёв, Зурико Давиташвили (Сергей Серченков, 66'), Flamarion, Андрес Понсе, Камиль Муллин (Бека Микелтадзе, 72') Урал: Илья Помазун, Рафал Аугустыняк, Игорь Калинин, Денис Кулаков, Владимир Рыков, Эрик Космин Бикфалви, Дмитрий Ефремов (Вячеслав Подберёзкин, 65'), Бранко Йовичич, Даниэль Мишкич, Отман Эль-Кабир (Артём Шаболин, 83'), Павел Погребняк (Андрей Панюков, 76') Предупреждения: Эрик Космин Бикфалви (28'), Данил Степанов (32'), Олег Кожемякин (36'), Игорь Калинин (44'), Бранко Йовичич (55'), Зурико Давиташвили (62'), Илья Жигулёв (78'), Рафал Аугустыняк (90')

В следующем туре «Ротор» отправится на выезд к «Спартаку». Игра состоится 29 ноября. «Урал» в этот же день примет «Сочи». 0