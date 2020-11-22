ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЭффект дежавю. Оборона «Тоттенхэма» сдержала «МанСити»
  • 15:53
    • ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» и остался лидером РПЛ
  • 18:28
    • «Ротор» разошелся миром с «Уралом»
  • 17:37
    • Московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора»
  • 17:18
    • «Салават Юлаев» нанес поражение «Барысу»
  • 16:53
    • «Эвертон» прервал серию из трех поражений подряд в АПЛ
    Все новости спорта

    «Ротор» разошелся миром с «Уралом»

    «Ротор» — «Урал»: счет матча 0:0

    Футбол РПЛ Футбол России Урал Ротор Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Волгоградский «Ротор» на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

    «Ротор»
    «Ротор»

    После этого матча коллектив из Волгограда располагается на 15-м месте в таблице РПЛ с 8 очками. «Урал» же идет на 11-й позиции с 16 очками.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ротор — Урал 0:0
    Ротор: Josip Condric, Олег Кожемякин, Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Соломон Кверквелия, Олег Игоревич Алейник, Илья Жигулёв, Зурико Давиташвили (Сергей Серченков, 66'), Flamarion, Андрес Понсе, Камиль Муллин (Бека Микелтадзе, 72') Урал: Илья Помазун, Рафал Аугустыняк, Игорь Калинин, Денис Кулаков, Владимир Рыков, Эрик Космин Бикфалви, Дмитрий Ефремов (Вячеслав Подберёзкин, 65'), Бранко Йовичич, Даниэль Мишкич, Отман Эль-Кабир (Артём Шаболин, 83'), Павел Погребняк (Андрей Панюков, 76') Предупреждения: Эрик Космин Бикфалви (28'), Данил Степанов (32'), Олег Кожемякин (36'), Игорь Калинин (44'), Бранко Йовичич (55'), Зурико Давиташвили (62'), Илья Жигулёв (78'), Рафал Аугустыняк (90')

    В следующем туре «Ротор» отправится на выезд к «Спартаку». Игра состоится 29 ноября. «Урал» в этот же день примет «Сочи». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лишится ли «Лестер» лидерства после визита на «Энфилд»?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Медведев и Тим устроят триллер в финале Итогового турнира?
  • Медведев — Тим. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Павлины» прервут серию поражений?
  • «Лидс» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.28
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.27
  • Прогноз на матч Медведев — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лидс — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Уфа — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лидс — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры