«Сассуоло» возглавил таблицу Серии А, «Интер» одолел «Торино»

В восьмом туре чемпионата Италии «Верона» потерпела домашнее поражение от «Сассуоло» с результатом 0:2.

Ивуариец Жереми Бога и нападающий сборной Италии Доменико Берарди записали на свой счет по мячу и по голевой передаче.

Футбол. Италия. Серия А Верона — Сассуоло 0:2 Голы: 0:1 Жереми Бога (42'), 0:2 Доменико Берарди (76') Верона: Марко Сильвестри, Федерико Чеккерини (Iyenoma Udogie, 68'), Джанджакомо Маньяни, Павел Давидович, Федерико Димарко, Антонин Барак, Ivan Ilic (Мигел Велозу, 67'), Маттиа Цаканьи, Адриен Тамез, Самуэль Ди Кармине (Эдди Сальседо, 78'), Никола Калинич (Эбрима Колли, 38') Сассуоло: Андреа Консильи, Рожерио, Влад Кирикеш, Йереми Тольян (Кан Айхан, 64'), Джанмарко Феррари, Жереми Бога (Марлон, 79'), Максим Лопес (Педро Обьянг, 79'), Филип Джуричич (Мерт Мюльдюр, 73'), Доменико Берарди, Мануэль Локателли, Джакомо Распадори (Хамед Траоре, 73') Предупреждения: Федерико Димарко (45'), Максим Лопес (55'), Мануэль Локателли (60'), Марлон (90')

«Сассуоло» набрал 18 очков и вышел на первое место в таблице Серии А. «Верона» с 12 очками занимает девятое место.

28 ноября состоятся матчи «Сассуоло» — «Интер» и «Аталанта» — «Верона».

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В другом матче миланский «Интер» одержал волевую домашнюю победу над «Торино» со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Алексис Санчес (64), Ромелу Лукаку (67, 84) и Лаутаро Мартинес (90).

За туринский клуб голы забили Симоне Дзадза (45+2) и Кристиан Ансальди (62).

Футбол. Италия. Серия А Интер — Торино 4:2 Голы: 0:1 Симоне Дзадза (45'), 0:2 Кристиан Даниэль Ансальди (пенальти) (62'), 1:2 Алексис Санчес (64'), 2:2 Ромелу Лукаку (67'), 3:2 Ромелу Лукаку (пенальти) (84'), 4:2 Лаутаро Мартинес (90') Интер: Самир Ханданович, Андреа Раноккия (Стефан де Врей, 74'), Danilo D'Ambrosio (Милан Шкриньяр, 65'), Алессандро Бастони, Ашраф Хакими, Роберто Гальярдини (Лаутаро Мартинес, 65'), Эшли Янг (Иван Перишич, 74'), Артуро Видаль, Николо Барелла, Алексис Санчес (Раджа Найнгголан, 86'), Ромелу Лукаку Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон, Лянцо, Nicolas N'Koulou, Кристиан Даниэль Ансальди, Уилфрид Синго, Суалихо Мейте, Кароль Линетти, Томас Ринкон (Симоне Эдера, 85'), Симоне Дзадза (Винченцо Миллико, 90'), Симоне Верди (Федерико Бонаццоли, 41') Предупреждения: Симоне Верди (31'), Danilo D'Ambrosio (35'), Алессандро Бастони (46'), Эшли Янг (61'), Уилфрид Синго (70')

После этой игры «Интер» набрал 15 очков в восьми матчах чемпионата и расположился на пятом месте в турнирной таблице, «Торино», имея в активе пять очков, занимает 18-ю строчку.

В следующем туре клуб из Милана сыграет на выезде против «Сассуоло», а туринская команда встретится дома с «Сампдорией». 0