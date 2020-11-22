Хацкевич назвал ничью в матче с «Уралом» закономерной

Главный тренерпрокомментировал ничью c(0:0) в 15-м туре РПЛ.

«Первый тайм более организованный со стороны обеих команд, была игровая дисциплина, были подходы к воротам. В концовке нам где-то не хватило последнего паса, надо было использовать средние и дальние удары.

Что касается второго тайма, то команды показали футбол ниже среднего уровня, допустили очень много брака. Этот тайм был бескомпромиссным, без центра поля. "Урал" за счет более опытных игроков в концовке владел преимуществом. Результат закономерен», — сказал Хацкевич в эфире «Матч Премьер».

После этого матча коллектив из Волгограда располагается на 15-м месте в таблице РПЛ с 8 очками. «Урал» же идет на 11-й позиции с 16 очками. 0