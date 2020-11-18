Суарес снова сдал положительный тест на COVID-19 и не сыграет с «Барсой»

Форвард «Атлетико»вновь сдал положительный тест на заражение коронавирусом, сообщает Diario Sport

Напомним, 16 ноября форвард сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Уругвая.

По данным издания, игрок надеялся, что результаты проверки окажутся ложноположительными, однако они подтвердились.

Таким образом, Суарес будет вынужден пропустить матч чемпионата Испании с «Барселоной», который состоится 21 ноября. Также он, вероятно, пропустит и ряд других игр, включая встречу с «Локомотивом» в Лиге чемпионов 25 ноября.

При этом Суарес не собирается оставаться в Уругвае. Игрок намерен вернуться специальным рейсом в Мадрид, чтобы провести карантин в своем доме и рядом с командой.

В нынешнем сезоне Суарес провел за «Атлетико» 6 матчей в Ла Лиге и забил 5 голов. 0