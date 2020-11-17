Тренер Сербии: Россия — большая футбольная нация, матч против такой команды мотивирует

Главный тренер сборной Сербииподелился ожиданиями от предстоящего матча Лиги наций против команды России.

«Россия — большая футбольная нация. Матч против такой команды мотивирует сам по себе.

Мы постараемся сыграть с максимальным настроем и добиться победы, но итог зависит не только от нас, но и от соперника

Если бы был малейший шанс, что Коларов сыграет, это бы произошло. Он 15 лет в сборной, провел 95 матчей. Если он сказал, что не может играть, — значит, это так. Я ему доверяю.

Что касается Тадича, то у него травма, которую он получил в матче с Венгрией. Кто будет капитаном в их отсутствие, пока не знаю, решим это после тренировки», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что встреча заключительного тура в группе 3 Лиги В состоится 18 ноября в Белграде и начнется в 22:45 по московскому времени. 0