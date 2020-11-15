«Чертаново» обыграло «Томь» в матче с удалением вратаря

В рамках 22-го тура Футбольной национальной лигипринимала

Гости одержали победу на стадионе «Труд» в Томске со счетом 2:1.

На 20-й минуте полузащитник «Томи» Иван Андреев вывел хозяев вперед, но уже через 6 минут Юрий Завезен сравнял счет.

На 50-й минуте рефери удалил с поля вратаря «Томи» Дениса Вавилина, который сыграл руками за пределами штрафной. Так у хозяев больше не было голкиперов в заявке, в ворота пришлось встать защитнику Илье Зуеву.

Победный мяч «Чертаново» удалось забить с пенальти на 78-й минуте — отличился Илья Молтенинов.

«Чертаново» прервало серию из шести поражений подряд, набрало 17 очков и поднялось на 19-е место в турнирной таблице ФНЛ «Томь» (14) — на 21-м месте. 0