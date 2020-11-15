Шевченко: Пытались играть с Германией в свой футбол, моментами это получалось

Главный тренер сборной Украиныпрокомментировал поражение от Германии (1:3) в выездном матче Лиги Наций.

«Мы пытались играть в свой футбол, моментами это получалось хорошо.

Мы играли против организованной команды с очень быстрыми игроками на флангах. По сравнению с киевским матчем они немного перестроили игру, нам было сложнее.

Считаю, что ребята были близки к ничьей, потому что если б мы реализовали моменты, мы бы ее завоевали.

Главное, что мы играем по правильной структуре, создаем моменты, у команды есть рисунок.

Для нас это сумасшедший опыт — играть с такими командами на таком уровне. Мы дали возможность многим игрокам, они хорошо себя проявили.

Если взять всю ситуацию, в которую мы попали... Команда не сыграла ни одной игры основным составом, кроме Швейцарии.

Мы очень хорошо вошли в игру, не считая первых 5-7 минут. То, что у нас не хватало четырех игроков, сильно ударило по нам.

План на игру строится не только на основной состав, но и касается игроков со скамейки.

Они усиливали игру, а сегодня у нас этого не было, ведь во многих позициях не хватало игроков.

Нас ждет очень тяжелая игра в Швейцарии, будем бороться. Вызвать новых игроков? Сейчас очень тяжело найти кадры.

Если не будет никаких травм, мы останемся в этом составе», — сказал тренер в интервью телеканалу «Футбол 1». 0