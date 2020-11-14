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    Южнокореец Хван Ин Бом из «Рубина» заразился коронавирусом

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    Полузащитник Южной Кореи и казанского «Рубина» Хван Ин Бом сдал положительный тест на коронавирус.

    Хван Ин Бом
    Хван Ин Бом

    Об этом сообщил в своем твиттере журналист Tavern of the Taegeuk Warriors Джейсон Ли.

    Футболисты сборной Южной Кореи в пятницу прошли обязательное тестирование, по итогам которого коронавирус был обнаружен у четырех игроков.

    Кроме Хван Ин Бома, это Чо Хен У («Ульсан»), Квон Чхан Хун («Фрайбург») и Ли Дон Жун («Пусан»). Все они отправлены на карантин.

    На 14 ноября у сборной Южной Кореи запланирован товарищеский матч с Мексикой, а на 17-е — с Катаром.

    Ранее коронавирус был обнаружен у лидера «Рубина» Хвичи Кварахцелии. 0

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