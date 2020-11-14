Южнокореец Хван Ин Бом из «Рубина» заразился коронавирусом

Полузащитник Южной Кореи и казанского «Рубина»сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщил в своем твиттере журналист Tavern of the Taegeuk Warriors Джейсон Ли.

Футболисты сборной Южной Кореи в пятницу прошли обязательное тестирование, по итогам которого коронавирус был обнаружен у четырех игроков.

Кроме Хван Ин Бома, это Чо Хен У («Ульсан»), Квон Чхан Хун («Фрайбург») и Ли Дон Жун («Пусан»). Все они отправлены на карантин.

На 14 ноября у сборной Южной Кореи запланирован товарищеский матч с Мексикой, а на 17-е — с Катаром.

Ранее коронавирус был обнаружен у лидера «Рубина» Хвичи Кварахцелии. 0