Ибрагимович планирует продлить контракт с «Миланом»

Нападающий «Милана»в ближайшее время готов обсудить с руководством клуба подписание нового контракта.

По информации известного итальянского журналиста Фабрицио Романо, Ибрагимович готов остаться в «Милане» в том случае, если команда по итогам сезона выйдет в Лигу чемпионов.

Отмечается, что 39-летний футболист уже сейчас уверен, что «россонери» смогут финишировать не ниже четвертого места.

Действующий контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года.

«Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А после семи туров.

Ибрагимович в девяти матчах текущего сезона забил девять мячей. 0