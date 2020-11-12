Ибрагимович планирует продлить контракт с «Миланом»

Златан Ибрагимович
globallookpress.com
По информации известного итальянского журналиста Фабрицио Романо, Ибрагимович готов остаться в «Милане» в том случае, если команда по итогам сезона выйдет в Лигу чемпионов.
Отмечается, что 39-летний футболист уже сейчас уверен, что «россонери» смогут финишировать не ниже четвертого места.
Действующий контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года.
«Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А после семи туров.
Ибрагимович в девяти матчах текущего сезона забил девять мячей. 0