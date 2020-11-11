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    Радимов: Не вижу российского футболиста, который был бы интересен «Барселоне» или «Реалу»

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    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на примере полузащитника питерской команды Далера Кузяева объяснил, почему российские футболисты отказываются уезжать в европейские клубы.

    Владислав Радимов
    Владислав Радимов

    «Все затрудняет финансовый вопрос. Из-за пандемии многие клубы испытывают проблемы. Они, может быть, и хотели бы Кузяева, но никто же не будет играть бесплатно. Думаю, до пандемии Далер нашел бы себе команду. А сейчас даже "Валенсия" распродает своих лидеров, чтобы хоть как-то выжить.

    Зачем уезжать в Европу? С "Ювентусом" ты играешь два раза в Лиге чемпионов. А когда я уезжал в "Сарагосу", то получал возможность четыре раза в год играть с "Барсой" и "Реалом", а еще с "Атлетико", "Валенсией" и остальными. Это было замечательно!

    Другой вопрос, что я пока не вижу российского футболиста, который был бы интересен "Барселоне" или "Реалу". Будем объективны — таких нет. Перешел Алексей Миранчук в "Аталанту" — хорошо. Если он будет хорошо играть там — его купит команда еще более высокого уровня. То же самое с Головиным — проведет сезон на высоком уровне, уедет в английский топ-клуб.

    Цель сыграть в команде из топ-5 европейских чемпионатов может быть, но не забывайте, что это другая страна, другие люди, другой язык, другой менталитет. Может быть кто-то так привык к жизни в Петербурге или в Москве, что не хочет ничего менять. Не каждый может принять такое решение. Когда здесь все хорошо выстроено, возможно, и не хочется никуда ехать», — приводит слова Радимова «Р-Спорт». 0

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