Экс-игрок «Спартака» завершил карьеру в 36 лет

Об этом московский клуб объявил на своей странице в Twitter, сделав репост записи самого аргентинца, в которой он поблагодарил «красно-белых».
Аргентинец выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год, провел 47 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. В составе команды он завоевал серебряные медали чемпионата России сезона-2011/12.
Николас Пареха завершил карьеру футболиста 🔚— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 9, 2020
Mucha suerte en tu nueva aventura, Nico @nicopareja21! 🔴⚪ https://t.co/RMijN4piuD
Также Пареха представлял аргентинский «Аргентинос Хуниорс», бельгийский «Андерлехт», испанские «Эспаньол» и «Севилью», мексиканский «Атлас». Вместе с «Севильей» он трижды подряд стал победителем Лиги Европы (2014-2016). В составе сборной Аргентины Пареха выиграл Олимпийские игры 2008 года.