Экс-игрок «Спартака» завершил карьеру в 36 лет

Бывший защитникобъявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет.

Об этом московский клуб объявил на своей странице в Twitter, сделав репост записи самого аргентинца, в которой он поблагодарил «красно-белых».

Аргентинец выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год, провел 47 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. В составе команды он завоевал серебряные медали чемпионата России сезона-2011/12.

Николас Пареха завершил карьеру футболиста 🔚

Mucha suerte en tu nueva aventura, Nico @nicopareja21! 🔴⚪ https://t.co/RMijN4piuD — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 9, 2020

Также Пареха представлял аргентинский «Аргентинос Хуниорс», бельгийский «Андерлехт», испанские «Эспаньол» и «Севилью», мексиканский «Атлас». Вместе с «Севильей» он трижды подряд стал победителем Лиги Европы (2014-2016). В составе сборной Аргентины Пареха выиграл Олимпийские игры 2008 года.

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