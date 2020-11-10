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    Агент Головина: Были контакты с «Барселоной» и «ПСЖ»

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    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин находится в сфере интересов «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен».

    Александр Головин
    Александр Головин

    Об этом рассказал агент Головина Олег Артемов.

    «Конкретных и официальных предложений ни от "ПСЖ", ни от "Барселоны" не было. Однако предварительные разговоры, контакты с представителями этих клубов действительно имели место. Это своего рода сбор информации, прощупывание почвы со стороны данных команд. Они теперь понимают, за какие деньги примерно можно забрать Головина, какие могут быть пожелания по личным условиям.

    Нужно понимать, что фамилия Саши на слуху. Он хорошо известен в Европе как игрок. "ПСЖ" — это Франция, здесь все понятно. Представители "Барселоны" тоже сказали, что футболист очень интересный. Испанцы будут следить за ним. Это не означает, что обязательно последует предложение, но в поле зрения его будут держать», — приводит слова Артемова «Спорт-Экспресс». 0

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