«Вест Хэм» — «Фулхэм»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 8-го тура чемпионата Англии лондонскийодержал домашнюю победу над столичным— 1:0.

Счет был открыт на первой компенсированной минуте. Бенрахма не стал жадничать, покатив мяч в центр штрафной «Фулхэма», откуда Соучек пробил в нижний угол ворот.

А на шестой компенсированной минуте «Фулхэм» получил право на пенальти — Кейрни завалился в штрафной «Вест Хэма» после фола Бенрахма. Однако Фабиански отразил удар Адемола Лукмана с «точки».

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Фулхэм 1:0 Гол: 1:0 Томаш Соучек (90') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Анджело Огбонна (Исса Диоп, 63'), Владимир Цоуфаль, Артур Масуаку, Томаш Соучек, Деклан Райс, Пабло Форнальс (Said Benrahma, 72'), Джаррод Боуэн (Мануэль Лансини, 72'), Sebastien Haller Фулхэм: Альфонс Ареола, Йоаким Андерсен, Tosin Adarabioyo, Энтони Робинсон, Ола Эйна, Томас Кейрни, Бобби Рид (Рубен Лофтус-Чик, 83'), Адемола Лукман, Harrison Reed, Andre-Frank Zambo Anguissa (Иван Кавалейру, 90'), Александр Митрович Предупреждения: Александр Митрович (56'), Анджело Огбонна (57'), Рубен Лофтус-Чик (88'), Исса Диоп (90')

«Вест Хэм» набрал 11 очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм», имея в активе четыре очка, занимает 17-е место.

В следующем туре «Вест Хэм» на выезде сыграет против «Шеффилд Юнайтед», а «Фулхэм» на своем поле встретится с «Эвертоном». 0