«Динамо» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы московскихна матч 14-го тура чемпионата России.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Евгеньев, Плиев, Скопинцев, Фомин, Каборе, Тюкавин, Шиманьски, Лесовой, Н’Жи.

Запасные: Сангаре, Варела, Рауш, Слепов, Кутицкий, Моро, Терехов, Школик, Карапузов, Захарян, Москвичев.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мурило, Райкович, Рыбчинский, В.Игнатьев, Крыховяк, Куликов, Антон Миранчук, Зе Луиш, Смолов.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Сильянов, Черный, Жемалетдинов, Магкеев, Титков, Иосифов, Мухин, Камано, Лисакович.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 2.68, на успех «Локомотива» — 3.31, на ничью — 3.25. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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