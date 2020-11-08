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    Зе Луиш и Смолов сыграют в атаке «Локо» против «Динамо»

    «Динамо» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы московских «Динамо» и «Локомотива» на матч 14-го тура чемпионата России.

    Зе Луиш
    Зе Луиш

    «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Евгеньев, Плиев, Скопинцев, Фомин, Каборе, Тюкавин, Шиманьски, Лесовой, Н’Жи.

    Запасные: Сангаре, Варела, Рауш, Слепов, Кутицкий, Моро, Терехов, Школик, Карапузов, Захарян, Москвичев.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мурило, Райкович, Рыбчинский, В.Игнатьев, Крыховяк, Куликов, Антон Миранчук, Зе Луиш, Смолов.

    Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Сильянов, Черный, Жемалетдинов, Магкеев, Титков, Иосифов, Мухин, Камано, Лисакович.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 2.68, на успех «Локомотива» — 3.31, на ничью — 3.25. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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