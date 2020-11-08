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    Продолжит ли «Локомотив» проигрывать в чемпионате России?

    «Динамо» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Локомотив»
    «Локомотив»
    В воскресенье, 8 ноября, «Динамо» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВТБ Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Ноября 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.40
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    «Динамо»

    В сентябре «Динамо» вылетело из квалификации Лиги Европы, уступив в Тбилиси местному «Локомотиву» (1:2).

    В РПЛ после этого бело-голубые победили дома «Ахмат» (1:0), но на выезде проиграли «Химкам» (0:1), после чего наставник «Динамо» Кирилл Новиков покинул свой пост.

    Под руководством и.о. главного тренера Александра Кульчего «Динамо» дома победило «Краснодар» (2:0), но в матче с ЦСКА на выезде проиграло 1:3.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В последних матчах командой руководил уже новый наставник — немец Сандро Шварц. «Динамо» дома победило «Сочи» со счетом 3:1, а затем на выезде одолело «Тамбов» со счетом 2:1.

    После 13 туров РПЛ «Динамо» с 23 очками — на 4-м месте. Разница мячей 15-10, 3 гола забил Даниил Лесовой. В матче может не сыграть Антон Шунин.

    «Локомотив»

    Октябрь «Локомотив» начал домашним успехом в матче с «Химками» (2:1), а затем, после международной паузы, не без труда одолел дома «Уфу» (1:0)

    В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2), открыв счет, пропустив дважды и сумев отыграться.

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    • Затем «Локо» внезапно на своем поле уступил «Ротору» (1:2) в рамках РПЛ, зато во втором туре ЛЧ оказал дома уверенное сопротивление «Баварии», хотя в итоге и уступил — 1:2.

    В последних матчах подопечные Марко Николича на выезде проиграли «Сочи» (1:2) в РПЛ, а в 3-м туре ЛЧ дома сыграли вничью с мадридским «Атлетико» — 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 21 очком после 13 туров «Локомотив» идет на 7-м месте. Разница мячей 14-11, 3 гола забил Федор Смолов.

    Прогноз и ставки

    На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 3.05, а на победу «Локомотива» — 3.35.

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    В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами со счетом 2:1 в рамках РПЛ, и сыграли вничью в товарищеском матче — 1:1.

    В 6 последних встречах команд в рамках РПЛ «Локо» одержал 4 победы и раз сыграл вничью. Прогнозируем, что «железнодорожники» не проиграют.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 1.60 и «обе забьют — нет» за 1.80. 0

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    «Динамо» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 ноября 2020 года. Прогноз на «Динамо» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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