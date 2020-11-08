«Динамо» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 ноября 2020 года

В воскресенье, 8 ноября, «Динамо» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВТБ Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» — «Локомотив».

«Динамо»

В сентябре «Динамо» вылетело из квалификации Лиги Европы, уступив в Тбилиси местному «Локомотиву» (1:2).

В РПЛ после этого бело-голубые победили дома «Ахмат» (1:0), но на выезде проиграли «Химкам» (0:1), после чего наставник «Динамо» Кирилл Новиков покинул свой пост.

Под руководством и.о. главного тренера Александра Кульчего «Динамо» дома победило «Краснодар» (2:0), но в матче с ЦСКА на выезде проиграло 1:3.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В последних матчах командой руководил уже новый наставник — немец Сандро Шварц. «Динамо» дома победило «Сочи» со счетом 3:1, а затем на выезде одолело «Тамбов» со счетом 2:1.

После 13 туров РПЛ «Динамо» с 23 очками — на 4-м месте. Разница мячей 15-10, 3 гола забил Даниил Лесовой. В матче может не сыграть Антон Шунин.

«Локомотив»

Октябрь «Локомотив» начал домашним успехом в матче с «Химками» (2:1), а затем, после международной паузы, не без труда одолел дома «Уфу» (1:0)

В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2), открыв счет, пропустив дважды и сумев отыграться.

Затем «Локо» внезапно на своем поле уступил «Ротору» (1:2) в рамках РПЛ, зато во втором туре ЛЧ оказал дома уверенное сопротивление «Баварии», хотя в итоге и уступил — 1:2.

В последних матчах подопечные Марко Николича на выезде проиграли «Сочи» (1:2) в РПЛ, а в 3-м туре ЛЧ дома сыграли вничью с мадридским «Атлетико» — 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

С 21 очком после 13 туров «Локомотив» идет на 7-м месте. Разница мячей 14-11, 3 гола забил Федор Смолов.

Прогноз и ставки

На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 3.05, а на победу «Локомотива» — 3.35.

В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами со счетом 2:1 в рамках РПЛ, и сыграли вничью в товарищеском матче — 1:1.

В 6 последних встречах команд в рамках РПЛ «Локо» одержал 4 победы и раз сыграл вничью. Прогнозируем, что «железнодорожники» не проиграют.

Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 1.60 и «обе забьют — нет» за 1.80. 0